Глава Подмосковья провел субботник к 100-летию «Архангельского»

В «Архангельском» прошел субботник, приуроченный к 100-летию со дня основания музея-усадьбы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев вместе с зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком, а также членами попечительского совета — президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом, председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, директором музея-усадьбы Вадимом Задорожным высадил боярышник и сосны на территории комплекса.

Сообщается, что в 2017 году музей-усадьба указом президента был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В настоящее время здесь проводится масштабная реконструкция.

По словам Воробьева, проведена большая работа по строительству коммуникаций. Кроме того, в «Архангельском» восстановлено более 20 объектов культурного наследия, фонтаны, картины и 137 парковых скульптур, благоустроена прогулочная зона. Летом комплексная реставрация дворцово-паркового ансамбля XVIII века будет полностью завершена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!