Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия пропустила первой и обыграла Латвию на чемпионате мира
Суд освободил бывшего президента Армении
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком
Уходящий Порошенко составил для Зеленского список дел
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
В московском парке спасли упавшую в колодец трехлетнюю девочку 
Американец избежал тюрьмы за избиение жены из UFC
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Новости партнеров

Глава Подмосковья провел субботник к 100-летию «Архангельского»

Перейти в «Мою Ленту»

В «Архангельском» прошел субботник, приуроченный к 100-летию со дня основания музея-усадьбы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев вместе с зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком, а также членами попечительского совета — президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом, председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом, директором музея-усадьбы Вадимом Задорожным высадил боярышник и сосны на территории комплекса.

Сообщается, что в 2017 году музей-усадьба указом президента был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В настоящее время здесь проводится масштабная реконструкция.

По словам Воробьева, проведена большая работа по строительству коммуникаций. Кроме того, в «Архангельском» восстановлено более 20 объектов культурного наследия, фонтаны, картины и 137 парковых скульптур, благоустроена прогулочная зона. Летом комплексная реставрация дворцово-паркового ансамбля XVIII века будет полностью завершена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев назвал задачу номер один в системе здравоохранения
Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках
Воробьев дал старт производству систем модульного домостроения
Другие материалы рубрики
Россия00:0116 мая

«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»

Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
09:53Сегодня

Москвичам пообещали ясные и теплые выходные 

00:40Сегодня

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

05:55Сегодня

Россияне встали на защиту скверов вслед за Екатеринбургом

Россия00:0314 мая

«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»

Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
12:40Сегодня

Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

19:4017 мая

Россиянам выдавали в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»

19:5814 мая

Обмелевшая Волга испугала россиян

Россия20:5313 мая

«Была установка играть по-настоящему»

Как Путин вышел на лед, забил восемь шайб и привел команду к победе
02:49Сегодня

Учительница Кадырова погибла в ДТП

18:1417 мая

Российские коммунальщики пустили по трубам воду вместо газа

20:0117 мая

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Москвичам пообещали ясные и теплые выходные
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Россиянам выдавали в морге чеки с надписью «Ждем вас снова!»
Учительница Кадырова погибла в ДТП
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Отражение «Панцирем» удара по Дамаску попало на видео
Венесуэла приготовилась к диалогу с США
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Россия ответила на обвинения в боевых действиях против гражданских в Сирии
Россия накормит армию Венесуэлы
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Зеленский поверил в возможность вернуть Крым
Порошенко уволил 14 своих советников
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Кучма уравнял Николая II и Бандеру
Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Российская экономика притормозила
Россия перестала поставлять нефть в Европу
«Пятерочка» изменится
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Все материалы
Силовые структуры
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Стрелявший из окна россиянин ранил автомобилиста и попал на видео
Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Доказана польза популярного продукта против рака
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Россия пропустила первой и обыграла Латвию на чемпионате мира
Американец избежал тюрьмы за избиение жены из UFC
Ибрагимовича наказали за хватание соперника за горло
Российский вратарь спас команду от гола и попал в больницу
Дела отстраненных товарищей Нурмагомедова пересмотрят
ЦСКА вышел в финал баскетбольной Евролиги
Все материалы
Культура
«Я — маленькая капля странной черной жижи»
Этот россиянин решил изменить музыку и совместил рэп с классикой. Его понимают не все
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Google предсказал победителей «Евровидения»
Про отравление Скрипалей снимут телевизионную драму
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла поймать пивного вора
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Девушки залили парню в ноздри васаби ради славы в сети
Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
В Москве простились с Сергеем Доренко
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Два Boeing-737 столкнулись в Чехии
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Приговоренный к смертной казни отказался от любимой еды ради бездомных
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Школьница упала шеей на карандаш и выжила
Все материалы
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья
Назван российский город с лучшим интернетом
В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов
В России подорожала аренда жилья
Все материалы