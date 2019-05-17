Воробьев назвал задачу номер один в системе здравоохранения

Власти Московской области внимательно подходят к вопросу наполнения медицинских учреждений области высококвалифицированными специалистами, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 мая.

«Самое сложное — это даже не построить поликлинику, а наполнить ее профессионалами, оборудованием. Это задача номер один», — сказал он.

Губернатор напомнил, что в регионе действует программа социальной ипотеки, в рамках которой ежегодно около 250 человек получают квартиры. «Это серьезное подспорье сотрудникам здравоохранения», — отметил Воробьев.

Кроме того, специалисты профильного ведомства совершенствуют организацию труда медперсонала, рассказал глава региона. По его словам, педиатры уже практически не ходят по домам, для этого создана специальная служба.

Ранее в пятницу Андрей Воробьев посетил новую поликлинику в Химках. По итогам осмотра он заявил, что учреждение полностью укомплектовано врачами.