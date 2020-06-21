В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на местный департамент полиции.

По данным агентства, в результате происшествия как минимум 10 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие находятся в больницах.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Личности и мотивы, а также число устроивших стрельбу пока неизвестны. Жителей города просят избегать район Хеннепин, где произошел данный инцидент.

14 июня сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в северо-восточной части американского города Атланта, штат Джорджия. В результате два человека были убиты, еще пятеро ранены.

Десятки городов США охвачены массовыми протестами, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого ареста в Миннеаполисе. В некоторых штатах демонстрации переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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