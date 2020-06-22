Россия отказалась отправить артефакты Второй мировой в Европу из-за Сталина

Министерство культуры России отказалось отправить артефакты времен Второй мировой войны в качестве экспонатов выставки к 75-летию Потсдамской конференции. Чиновники и организаторы мероприятия не пришли к единогласию в формулировках о роли Иосифа Сталина и Красной армии во Второй мировой, пишет Deutsche Welle.

«Мы не смогли договориться о формулировках в сопроводительных текстах. Например, роль Сталина мы видим иначе, чем официальные органы в сегодняшней России», — объяснил куратор выставки Юрген Лу. По его словам, некоторые требования Минкульта «было трудно понять».

«От нас требовали написать, что Вторая мировая война в Азии закончилась благодаря победоносной Советской армии, а не атомным бомбардировкам. Такая точка зрения имеет право на существование, но не совсем соответствует реальности», — отметил куратор. Он подчеркнул, что в Европе никто не ставит под сомнение заслуги Советского Союза в победе над нацизмом, и что сам он не понимает «упорства министерства культуры».

Лу добавил, что экспонаты из США для выставки также получить не удалось, однако проблема с ними возникла из-за дороговизны транспортировки.

Выставка «Потсдамская конференция 1945 года — Новое устройство мира» откроется 23 июня в Потсдаме. Изначально ее планировалось открыть полтора месяца назад, однако дату изменили из-за пандемии коронавируса. На выставке представлено 133 экспоната из 20 стран.

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