Ранение русскоязычного солдата французского Иностранного легиона попало на видео

В сети появилось видео атаки террористов на бойцов Французского иностранного легиона в Африке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике запечатлены первые секунды боя после атаки смертника, оказание помощи раненым и их эвакуация. Среди прочего, слышно, как один из легионеров кричит на русском языке.

Видео было снято на нательную камеру. В определенный момент объектив регистратора оказался запачкан кровью.

Уточняется, что боевики напали на 2-ой пехотный полк легиона в Мали в июле 2018 года.

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