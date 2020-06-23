Бессменный ведущий «Поедем, поедим!» покинул шоу

Бессменный ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Джон Уоррен покинул проект. Его место занял итальянец Федерико Арнальди, сообщается на сайте вещателя.

Арнальди присоединился к проекту в 2019 году и вместе с Уорреном рассказывал о гастрономических путешествиях по всему миру. Сам англичанин был ведущим программы с момента ее появления в 2012 году. «Стать ведущим такой легендарной программы на таком легендарном телеканале — это просто мечта! По-другому невозможно описать такой невероятный поворот в моей жизни», — отреагировал Арнальди.

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О том, чем теперь займется Уоррен, не сообщается. На НТВ он также вел шоу «Мужское достоинство», в котором вместе с гостями выяснял, каким должен быть настоящий мужчина.

Ранее в июне на НТВ вышел эпизод программы «Международная пилорама», которую ведет Тигран Кеосаян. В эфире продемонстрировали пародийную беседу глав других государств, в которой шла речь о протестах в США из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. По ходу разговора чернокожих назвали неграми и «черножопыми».

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