Спрос на новые семилетние евробонды «Газпрома» превысил 2,2 миллиарда долларов

Компания «Газпром» успешно разместила семилетние еврооблигации на сумму один миллиард долларов по рекордной низкой ставке купона 3 процента, а общий спрос инвесторов превысил 2,2 миллиарда долларов, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Сделка отличилась высокой динамикой: первоначальный ориентир доходности в 3,25-3,375 процента был снижен до 3,125 процента и затем до 3 процентов. Более 70 процентов спроса на бонды составили иностранные инвесторы.

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новых вспышек пандемии короновируса в разных странах мира, «Газпром» выбрал подходящий момент и вышел на международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций в долларах США. Создан, по сути, новый ориентир для всех на российском рынке», — отметил Шулаков.

По его словам, итоговая ставка купона в 3 процента стала новом рекордом минимальной стоимости рыночных заимствований. Это относится как к самому ПАО «Газпром» в части долларовых еврооблигаций, так и к российским заемщикам в целом, добавил первый вице-президент.

В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира: Швейцария — 17 процентов, Великобритания — 16 процентов. В целом европейские инвесторы сформировали 40 процентов спроса, азиатские — 17 процентов, оффшорные американские инвесторы — порядка 4-5 процентов. Спрос российских участников составил чуть менее четверти выпуска. Таким образом сформировалась качественная и диверсифицированная книга заказов.

«На этой неделе эмитенты развивающихся рынков с сопоставимым рейтингом по ставке 3 процента или ниже не размещались. А в целом «Газпром» установил самую низкую ставку среди обращающихся семилетних выпусков emerging markets с сопоставимым рейтингом за 2020 год», — подытожил Шулаков.

В этом году «Газпром» успешно разместил уже два выпуска еврооблигаций — «десятилетки» объемом 2 миллиарда долларов по ставке 3,25 процента и пятилетние облигации в евро объемом миллиарда по ставке купона 2,95 процента.