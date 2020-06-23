Илон Маск показал сына на видео

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск показал ребенка по имени X Æ A-Xii на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Super.ru».

На кадрах видно, как Маск держит сына на руках и демонстрирует ему свой голос. Он общается с ребенком, который в это время смотрит на отца. «Малыш X Æ A-XII смотрит на Илона Маска так, словно понимает, какой прорыв его папа недавно совершил, запустив в космос Crew Dragon :sunglasses», — отмечается в подписи к видео.

Маск и певица Граймс стали родителями в начале мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Они находятся в отношениях с весны 2018 года. Певица объясняла значение имени сына. По ее словам, X в имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Позднее юрист Дэвид Гласс указал, что власти Калифорнии, где родился ребенок, не примут такое имя в официальных документах. По словам специалиста в области семейного права, в штате можно использовать только 26 букв алфавита английского языка в имени. Родителям пришлось изменить странное имя. Мать сообщила подписчикам, что теперь официальное имя ребенка: «X Æ A-Xii».

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