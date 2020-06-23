Конкурс по скоростному копанию могил устроят в российском городе

В российском городе Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил. Об этом РИА Новости сообщила представительница оргкомитета выставки «Некрополь».

Изначально соревнования должны были пройти в Приморье в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Конкурс был запланирован на август и состоялся бы в городе Артем. На сайте конкурса, по данным агентства, были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Позже информация об этом исчезла с ресурса.

Представительница оргкомитета ритуальной выставки сообщила, что в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке. Технические возможности транспортного средства продемонстрирует профессиональный пилот.

Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки. Когда именно она пройдет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сорвались соревнования по рытью могил на скорость. Конкурс не состоялся из-за отсутствия необходимого числа участников.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!