Порядка 40 региональных дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 23 июня.

По его словам, дорожные службы заменили покрытие на дорогах общей протяженностью в 121 километр. Объекты были выбраны по итогам голосования на портале «Добродел», уточнил он. «Также ремонт продолжается еще на 30 участках», — заявил министр.

Дороги отремонтировали в 24 городских округах. Так, в Подольске новое асфальтобетонное покрытие появилось на проспекте Ленина, улице Ленинградская. В Солнечногорске — на дороге М-10 «Россия» – Березки.

Всего в Подмосковье на сегодняшний день отремонтировано свыше 720 участков дорог, ремонтируются более 400 объектов. Завершение сезона запланировано на сентябрь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости улучшения дорожно-транспортной сети.

Ремонт дорог регионального значения ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».