Минобороны России к 75-летию Победы опубликовало историю Василия Теркина

Министерство обороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выпустило историю литературного героя Василия Теркина. Биография персонажа опубликована в историко-познавательном разделе «Народный герой»на сайте ведомства.

Россиянам рассказали об истории рождения Василия Теркина на страницах окружной газеты, а также о его взрослении и боевом пути. Кроме того, в разделе описаны некоторые истории подвигов знаменитого фронтовика, которые были опубликованы в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых изданий.

Василий Теркин — вымышленный персонаж, являющийся героем одноименной поэмы Александра Твардовского. Работу над произведением и образом главного героя писатель начал в 1939—1940 году, когда он был военным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» в ходе финской военной кампании. Имя героя и его образ родились как плод совместного творчества членов редколлегии газеты. Теркин стал сатирическим героем небольших стихотворений-фельетонов, написанных для газеты.

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