Rambler Group усилил безопасность Rambler&Co ID

Rambler Group продолжает работу над расширением возможностей безопасного пользования единым профилем Rambler&Co ID и повышает уровень защиты личных данных. Теперь пользователи получили возможность настроить двухфакторную аутентификацию. Такой способ позволяет значительно снизить риск взлома учетной записи злоумышленниками и предотвратить кражу личной информации из аккаунта, говорится в сообщении Rambler Group.

Rambler&Co ID — единый профиль для авторизации на всех проектах Rambler Group: войдя в персональный аккаунт, можно вести переписку в Рамблер/почте, покупать билеты в Рамблер/кассе и комментировать новости порядка 30 медиаресурсов, среди которых Lenta.ru, «Чемпионат», «Секрет фирмы» и другие.

Двухфакторная аутентификация значительно повышает безопасность при проверке подлинности пользователей. Помимо основного пароля при каждом входе в профиль Rambler&Co ID необходимо вводить код, сформированный по определенным криптографическим правилам и действующий только в течение 30 секунд.

Чтобы настроить вход со вторым фактором, нужно подключить эту функцию в разделе «Адреса электронной почты» личного кабинета Rambler&Co ID и скачать специальное приложение для генерации кодов — Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP, Authy или другое. Затем необходимо привязать свой профиль к мобильному приложению.

Это можно сделать двумя способами: считать в приложении QR-код, сгенерированный в личном кабинете на id.rambler.ru, или вручную ввести в приложение свой почтовый адрес, использующийся для входа в Rambler&Co ID, и ключ из профиля на сайте. После успешного завершения привязки в личном кабинете появится подтверждение настройки двухфакторной аутентификации — теперь, помимо пароля, нужно будет вводить и шестизначный код из приложения.

«На сегодняшний день двухфакторная аутентификация является одним из способов обеспечения максимальной безопасности аккаунта. Альтернативным способом для повышения защищенности аккаунта является лишь использование биометрии, которую мы уже запустили в начале этого года — для входа в профиль достаточно отсканировать отпечаток пальца на смартфоне или ноутбуке, — отметил технический директор портала «Рамблер» Павел Петлинский. — Сейчас мы планомерно расширяем возможности безопасного пользования нашими сервисами. Второй фактор не передается по тем же каналам коммуникации, что и первый, и это значительно осложняет работу злоумышленников, желающих завладеть вашими личными данными. Даже зная пароль, никто посторонний не сможет войти в ваш профиль без кодов, сгенерированных в приложении на вашем смартфоне».