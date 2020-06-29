Один из крупнейших производителей природного газа обанкротился

Один из пионеров американской сланцевой отрасли и крупнейших производителей природного газа компания Chesapeake Energy заявила о банкротстве. Соответствующее заявление размещено на сайте корпорации.

Она отправила заявку в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса. Суммарная задолженность Chesapeake Energy достигла семи миллиардов долларов. Убыток в первом квартале текущего года составил 8,3 миллиарда, а объем ликвидности — 82 миллиона.

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Пандемия коронавируса, которая привела к обрушению цен на нефть и газ, значительно ухудшила и без того непростую ситуацию в компании. С января ее акции подешевели почти в 15 раз — со 172 долларов до менее чем 12 долларов.

Соглашение с кредиторами позволит компании получить ссуду в 925 миллионов долларов, также кредиторы и держатели векселей выделят ей еще 600 миллионов. Банкротство даст Chesapeake Energy возможность облегчить комплексную реструктуризацию кредитов.

В начале июня говорилось, что новым владельцем компании может стать один из крупных кредиторов. В том числе назывались Franklin Templeton и Fidelity Investments.

Сланцевая отрасль США испытывает беспрецедентное давление в связи с нынешней ситуацией. С начала года из-за невозможности обслуживать кредиты, взятые в совершенно других условиях, о банкротстве объявили уже порядка 20 производителей нефти и газа. Как указывает The New York Times, среди них такие компании, как Ultra Petroleum и Whiting Petroleum.

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