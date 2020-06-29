Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Курды устроили акцию протеста у пункта дислокации российских военных в сельской местности близ сирийского города Кобани, провинция Алеппо. Видео публикует Rojava Network в Twitter.

Демонстранты потребовали разобраться с действиями Турции. Как отмечает Rojname, возле объекта российских военных собрались тысячи недовольных курдов. Их возмущение вызвала гибель трех местных жительниц в результате авиаудара, нанесенного турецким беспилотником по жилому дому вечером 23 июня, сообщала радиостанция Kurdistan 24.

Еще в день атаки командование курдских Сил внутренней безопасности Асайиш выпустило заявление, в котором осудило атаку, назвало Турцию оккупантом и призвало Россию «выполнить свой долг». Кроме того, представители Асайиш потребовали от США и России, чтобы они призвали Анкару следовать мартовскому российско-турецкому соглашению о прекращении огня.

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