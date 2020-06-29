Раскрыта опасность измерения температуры при проверке на коронавирус

Специалисты в области медицины назвали массовое бесконтактное измерение температуры в аэропортах неэффективным способом проверки на коронавирус. Об этом сообщает Daily Express.

По словам экспертов организации Caircraft, такой метод диагностики опасен тем, что не дает точных результатов и может привести к быстрым темпам распространения инфекции. Как заверили специалисты, повышенную температуру имеют некоторые женщины в период менструации, пациенты с редкой формой артрита или даже те, кто принимают определенные лекарства.

В то же время, уточнили медики, реальные переносчики коронавирусной инфекции могут не проявлять никаких симптомов и заразить других пассажиров.

«Использование массового дистанционного измерения температуры для выявления COVID-19 не имеет большой ценности. Попытка получить точные показания при проверке движущихся пассажиров и нескольких людей одновременно может почти наверняка привести к неправильным результатам и пропуску зараженных туристов», — подчеркнул врач Джонатаном Сакье (Jonathan Sackier).

Он также добавил, что самый надежный способ проверки путешественников — внедрение экспресс ПЦР-тестирования в аэропортах.

Ранее в июне стало известно, что в период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах будут обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь.

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