Россиянка оправдала подозреваемого в изнасиловании дочери супруга

В Татарстане жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери Сергея Кукушкина оправдала супруга в беседе с журналистами. Об этом вторник, 30 июня, сообщает RT.

Анна Кукушкина рассказала подробности случившегося заявив, что муж случайно травмировал ребенка, после чего немедленно ей позвонил. Женщина просила его не вызывать скорую, опасаясь, что мужа обвинят в насилии, но тот все же вызвал врачей. Медэкспертиза, по словам матери ребенка, зафиксировала поверхностные травмы, а не проникновение.

По данным следствия, 27 октября 2019 года обвиняемый остался дома с тремя детьми, младшей из которых было на тот момент 1,5 года, а жена ушла на работу. Поздним вечером он позвонил ей и рассказал о кровотечении у дочери. Девочку госпитализировали, и в больнице гинеколог обнаружил у нее характерные после сексуального насилия травмы. Медики сообщили о пострадавшей в полицию.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Отца девочки отправили под домашний арест. На следствии он заявил, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы.

26 июня сообщалось, что суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы Сергея Кукушкина, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери. После оглашения оправдательного приговора подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. В ходе процесса он признался в совершении преступления. Мужчина объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый.

Для защиты прав и интересов девочки был задействован уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, который провел все необходимые переговоры и сделал запросы.

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