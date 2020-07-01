Экономика Великобритании рекордно рухнула

Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет, с 1979 года. ВВП упал на рекордные 2,2 процента в период с января по март этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны (ONS).

Одна из причин в том, что домохозяйства сократили свои расходы. «Закрытие большинства предприятий означало, что люди не могли тратить, даже если бы захотели», — сказал Томас Пью, британский экономист Capital Economics. Он добавил, что достичь докризисных уровней показатели смогут только к концу 2020 года.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом. На фоне этого премьер-министр страны Борис Джонсон объявил 29 июня об увеличении расходов на инфраструктуру. Он пообещал выделить на первом этапе пять миллиардов фунтов (6,13 миллиарда долларов) на техническое обслуживание больниц и ремонт дорог.

По прогнозам банка Англии, в этом году падение экономики может составить 14 процентов, что будет худшим показателем за три с лишним века, то есть с 1706 года. Ожидается, что средняя зарплата в стране снизится на два процента в этом году, а уровень безработицы вырастет до девяти процентов с нынешних четырех.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!