В России зафиксировали 6556 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 6556 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 1 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 83 регионах. За сутки зафиксировано 216 летальных исходов, 10 281 человек выздоровел.

За сутки с 29 на 30 июня в стране выявили 6693 новых случая инфицирования в 84 регионах. Сообщалось о 154 скончавшихся и 9220 излечившихся.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что страна «идет хорошим путем» в борьбе с коронавирусом. При этом она подчеркнула, что россиянам следует оставаться внимательными, так как ситуация может измениться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!