Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 2 июля.

По ее словам, в этот день будут проходить экзамены по литературе, географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Для проведения ЕГЭ будет задействовано 186 пунктов, уточнила министр. Всего в регионе подготовлено 264 пункта на весь период проведения экзаменов.

«Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Каждый пункт оснащен бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты», — рассказала Каклюгина.

За ходом проведения экзаменов будут следить 368 общественных наблюдателей. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

ЕГЭ в России дважды переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!