Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне

На детской площадке в лондонском Ислингтоне произошла стрельба. Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь, проезжая мимо на мопеде. В результате происшествия погибла девушка. Сотрудники правоохранительных органов нашли ее с огнестрельными ранениями. Отмечается, что жертве было около 20 лет.

Ранее сообщалось, что в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама) — произошла стрельба в торговых центрах. В результате происшествия в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Двух подозреваемых мужчин уже задержала полиция. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт, переросший в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.

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