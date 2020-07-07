Япония пожаловалась на рекордные нарушения границ Китаем

Китайские корабли вторглись в японское морское пространство и находились в нем рекордно долгое время. На это пожаловалась Береговая охрана Японии, передает CNN.

Как отмечается, китайские корабли два раза за последние четыре дня нарушали морские границы возле спорных необитаемых островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Японским силам даже пришлось блокировать путь, когда те пытались приблизиться к рыболовецким судам.

Сообщается, что китайские суда подходили на расстояние четырех километров от островов, при том что по международным стандартам морские границы проходят в 19,3 километра от берега. В общей сложности корабли провели вблизи японского побережья 70 часов. Это рекордный показатель за историю японско-китайских отношений.

В связи с произошедшим секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил протест Пекину. В Китае в свою очередь заявляют, что острова принадлежат стране, а потому патрулирование вод вокруг них — его неотъемлемое право.

Материалы по теме Камни, палки, два врага Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?

В июне Китай заподозрили в том, что он использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в регионе. Командующий Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер указывал, что с начала распространения в мире новой инфекции в Южно-Китайском море наблюдается всплеск активности китайского флота.

Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.

CNN отмечает, что конфронтацию стран в этом вопросе усиливает поддержка Токио со стороны США: согласно договору о взаимном сотрудничестве, американская сторона обязана защищать архипелаг как часть японской территории. Кроме того, в последнее время Токио активно развивает оборонные связи с Нью-Дели.

Предметом территориального спора между Китаем и Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом является и ряд островов в Южно-Китайском море. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!