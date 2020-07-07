Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи подтопленцам в Тулуне

В пострадавшем от паводков Тулуне продолжают работать активисты «Молодежки ОНФ», они начали наводить порядок в районе лесодеревообрабатывающего комбината (ЛДК). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, участники команды приводят в порядок территорию и освобождают улицы от разрушенных наводнением летом 2019 года строений. В работах задействована военная техника. На сегодняшний день в порядок приведено около 12 гектаров площади.

«Работа проходит в ежедневном формате, без выходных. Мы засыпаем болота, организовали технологическую площадку для стоянки военной техники», — рассказал член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По его словам, при одобрении местной администрации они хотели бы оборудовать в районе ЛДК спортивную площадку. Он также отметил, что дома, в которых до сих пор живут люди, не сносят.

Группа из 50 человек приступила к работе в Иркутской Области с 15 июня. Они оказывают юридическую и адресную помощь жителям, а также проводят повторный мониторинг проблем, которые остались спустя год после наводнения.

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