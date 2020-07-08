Появились новые подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Королевский биограф Том Куинн раскрыл новые подробности конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская устроила скандал из-за того, что сотрудник Букингемского дворца отказался выполнять ее поручение, отметив, что работает на Кейт Миддлтон, рассказал Куинн. Маркл начала кричать и топать ногами. Инцидент произошел на глазах герцогини Кембриджской.

По словам биографа, Миддлтон была удивлена таким поведением и встала на защиту своего работника. Отмечается, что эта ситуация стала последней каплей для герцогини Сассекская. После скандала она приняла решение отделиться от королевской семьи вместе с супругом принцем Гарри.

Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной версии, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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