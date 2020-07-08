Промышленность в России продолжила падать

Обрабатывающая промышленность в России в июне продолжила падать, сократившись, по предварительным данным, на шесть процентов. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

В апреле, после введения режима нерабочих дней, она снизилась на 10 процентов, в мае — на 7,2 процента. По словам Мантурова, падение могло быть и более глубоким, но принятые правительством меры помогли избежать максимальных проблем.

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Он особо выделил поддержку системообразующих предприятий. В ведении Минпромторга 568 из 1335 компаний из соответствующего перечня. Мантуров подчеркнул, что все они получили поддержку в виде доступа к льготным кредитам на оборотный капитал. По состоянию на начало июля они привлекли по этому механизму около 75 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что отдельные российские компании, которые хотели войти в список системообразующих для получения господдержки, собрались покинуть его.

Их насторожило резкое увеличение количества отчетов, требование предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну, а также необязательность получения помощи при выполнении всех требований. В ответ Минэкономразвития не исключило, что список требований вскоре смягчат.

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