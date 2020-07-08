В Республиканской партии наметился раскол

Сторонники Республиканской партии США столкнулись с трудным выбором: поддержать главу Белого дома Дональда Трампа во время партийного съезда, проводимого в преддверии президентских выборов, или обезопасить себя и свое здоровью, воздержавшись от участия в мероприятии. На наметившийся раскол среди республиканцев обратила внимание газета The Washington Post.

Издание отмечает, что решимость республиканцев продвигать встречу сторонников в Джексонвилле, несмотря на обострение ситуации с коронавирусом в городе, укрепляет раскол в партии. Некоторые республиканские лидеры заявляют, что останутся дома, а другие подчеркивают важность посещения мероприятия, чтобы поддержать Трампа.

Сторонники партии, особенно пожилые люди с повышенным риском осложнений, вызываемых коронавирусом, столкнулись с трудным выбором между риском для своего здоровья и потенциальной негативной реакцией со стороны президента США и его сторонников, отмечает The Washington Post. Так, например, 78-летний лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл заявил, что он примет участие в съезде, а два других высокопоставленных республиканца, 86-летний сенатор Чарльз Грассли из Айовы и 80-летний сенатор Ламар Александер из Теннесси, отметили, что пропустят конвенцию. Их решение поддержали и другие сторонники партии, указав на опасность вируса.

Сомнения некоторых республиканцев укрепляются, несмотря на заявления организаторов о соблюдении норм профилактики коронавирусной инфекции, в число которых также вошли массовые тестирования участников.

Ранее сам Трамп сигнализировал о некоторой гибкости в отношении грядущего мероприятия, отметив, что на момент подписания указа несколько недель назад все было хорошо.

Республиканская партия планирует провести собрание сторонников c 25 по 27 августа. В нем должны принять участие до 15 тысяч человек. В отличие от республиканцев, Демократическая партия США решила провести партийный съезд 17-20 августа в виртуальном формате.

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