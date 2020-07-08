Трампа призвали сделать пожертвование от имени Байдена

Американская актриса и активистка Роуз Макгоуэн призвала главу Белого дома Дональда Трампа сделать пожертвование от имени его оппонента на грядущих президентских выборах в США Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Звезда «Зачарованных» обратилась к Трампу с просьбой внести свою долю в сбор средств, посвященный Таре Рид, которая ранее публично обвинила кандидата от демократов в сексуальных домогательствах. Во вторник вечером, 7 июля, актриса поделилась ссылкой в своем Twitter-аккаунте, надеясь привлечь внимание президента США: «[Дональд Трамп] Пожалуйста, сделайте пожертвование для [ссылка на сбор средств] на имя Байдена».

Сбор средств под названием GoFundMe начался на прошлой неделе. Согласно информации на странице кампании, 50 процентов доходов пойдут в Network for Victim Recovery of DC (NVRDC), некоммерческую организацию, которая предоставляет помощь жертвам сексуального насилия. Остальные деньги будут направлены Рид на оплату услуг по охране и безопасности, также средства покроют ее судебные издержки. Отмечается, что пожертвования помогут женщине «восстановить свою репутацию». На данный момент было собрано уже более 2,5 тысяч долларов.

По словам Тары Рид, в 1993 году Байден, занимавший на тот момент пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. И Байден, и его команда неоднократно отрицали претензии Рид. Макгоуэн была одной из немногих публичных фигур Голливуда, которые выразили солидарность с женщиной.

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