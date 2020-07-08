В Интерполе рассказали о замалчивании киберпреступлений

Секретарь Интерпола Юрген Шток, рассуждая о борьбе с преступностью в сети, сравнил киберпространство с улицей красных фонарей. Для более эффективной борьбы с киберпреступниками Интерполу недостает тесного контакта с бизнесом, который часто замалчивает нападения на свою инфраструктуру, сказал Шток в ходе международного онлайн-тренинга Cyber Polygon 2020.

По словам секретаря Интерпола, до правоохранительных органов доходит только 3-5 процентов киберпреступлений. Об остальной части инцидентов бизнес не сообщает. Шток видит в этом проблему, поскольку в некоторых случаях при своевременном обращении компаний в правоохранительные органы можно было предотвратить колоссальные глобальные инциденты.

Дискутируя с председателем наблюдательного совета Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) Троелсом Оертингом, Шток предложил объединить усилия с ВЭФ для более плотного взаимодействия с частным сектором. Интерпол заинтересован в обмене информацией с бизнесом на постоянной основе, а не эпизодически, как это происходит в настоящее время.

Cyber Polygon, в рамках которого состоялась дискуссия Штока и Оертинга, организован Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. На открытой площадке выступают крупные международные специалисты по экономике и информационным технологиям. В их числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Сбербанка Герман Греф, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в этом году Cyber Polygon был особым. Впервые в истории цифрового мира в рамках одного мероприятия было отработано взаимодействие частного сектора, государственных организаций и правоохранительных органов, заявил он. «Международная коллаборация сегодня — это наше слабое место в борьбе с киберпреступниками, и именно на ее развитии мы должны сфокусировать все усилия, чтобы победить глобальную угрозу», — заключил Кузнецов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



