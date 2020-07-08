Более 60 тысяч ям устранили во дворах Подмосковья с начала года

В подмосковных дворах и внутриквартальных проездах с начала года устранено более 60 тысяч ям, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 8 июля.

«Наша задача — максимально быстро навести порядок на дворовых и общественных территориях Подмосковья. В приоритетном порядке приводим в нормативное состояние тротуары и устраняем ямы во дворах», — отметил он.

В пресс-службе ведомства уточнили, что субсидия на ямочный ремонт для 55 муниципальных образований составляет 608 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 154 822 ямы общей площадью 608 тысяч квадратных метров.

По словам Хайкина, все проблемные объекты были оцифрованы в прошлом году, и сейчас дорожные службы владеют полной информацией. Кроме того, онлайн-режиме можно отслеживать реализацию работ, рассказал он.

Высокий процент выполнения ямочного ремонта наблюдается в Подольске, Люберцах, Ивантеевке, Луховицах и Котельниках.