Стартовал международный онлайн‑тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Прямая трансляция доступна на сайте мероприятия.

Основной темой Cyber Polygon 2020 станет предотвращение «цифровой пандемии», которая может произойти с учетом высоких темпов глобальной цифровизации.

«В этом году Cyber Polygon будет особым. Впервые в истории цифрового мира в рамках одного мероприятия будет отработано взаимодействие частного сектора, государственных организаций и правоохранительных органов. Международная коллаборация сегодня — это наше слабое место в борьбе с киберпреступниками, и именно на ее развитии мы должны сфокусировать все усилия, чтобы победить глобальную угрозу», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В трансляции Cyber Polygon выступят президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель Наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.

Также в рамках Cyber Polygon 120 команд из 29 стран продемонстрируют умение отражать кибератаки. Организаторы смоделируют реалистичные сценарии, справиться с которыми участники должны будут без последствий для бизнеса.

Cyber Polygon 2020 — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. Официальный язык проведения тренинга – английский. Для зрителей будет обеспечен синхронный перевод на русский.

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