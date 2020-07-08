Больше 50 человек погибли из-за наводнения в Японии

По меньшей мере 56 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного сильными дождями, на юге Японии, сообщает газета «Ёмиури симбун».

54 человека стали непосредственными жертвами катаклизма, еще двоих нашли умершими из-за остановки сердца. Наводнение повредило около 1000 жилых домов и других построек. В основном разрушения приходятся на южную часть страны — остров Кюсю.

Проливной дождь продолжался с 4 июля. После того как тучи переместились к северу и затронули не только южный остров Кюсю, но и остров Хонсю, на котором располагается основная территория страны, в нескольких префектурах объявлен режим повышенной опасности. Сообщается об угрозе оползней.

По данным издания, эвакуированы более 780 тысяч человек. В район стихийного бедствия отправили спасателей и более 10 тысяч военнослужащих: известно о десятках людей, заблокированных наводнением в разных местах.

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