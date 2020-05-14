Крокодилы атаковали затопленные села и покалечили четырех человек

В пострадавших от наводнения районах Уганды участились нападения крокодилов на людей. Об этом сообщает Chimpreports.

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В результате сильных дождей вышло из берегов озеро Альберт — одно из Великих озер Африки, располагающееся на границе Уганды и Конго. Вода подошла вплотную к домам, а вслед за ней в затопленные села пришли жившие в озере крокодилы. Всего за неделю хищники покалечили четыре человека.

Местные власти рассчитывали, что государственное ведомство дикой природы Уганды (UWA) займется отловом рептилий, однако организация отказалась помогать. «Людям следует перестать ходить на озеро, — заявил представитель UWA Башир Ханги (Bashir Hangi). — Это место обитания крокодилов».

Жители пострадавших сел утверждают, что нуждаются в воде из озера. «Водопровод не поможет, потому что он до сих пор отключен, — цитирует издание слова одного из них. — Мы привыкли к нашей озерной воде. Водопроводная только для питья, и к тому же не каждому она по карману».

В озере Альберт водятся нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2018 году сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) две женщины пришли на помощь рыбаку, которого атаковал крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.

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