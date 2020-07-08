Четыре ФАПа построят в Подмосковье до конца года

Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят и введут в эксплуатацию в Московской области до конца года, сообщил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 8 июля.

Лечебно-профилактического учреждения появятся в деревнях Михалево, Елгозино и Шевляково, а также в городском округе Клин.

Открытие новых ФАПов позволить повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей деревень и близлежащих населенных пунктов, отметил министр.

Помимо медицинских кабинетов для осмотра и оказания первой медицинской помощи, в здании пунктов предусмотрено встроенное жилье для врача с отдельным входом. Кроме того, они будут построены с учетом доступности для маломобильных групп населения, говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в Московской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» будет построено 13 фельдшерско-акушерских пунктов.