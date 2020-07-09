В Чечне женщины лишились груди из-за вживившей им вазелин вместо имплантов врача

Жительница Чечни вживила под кожу пациенткам вазелин вместо имплантов, после чего последние лишились груди. Об этом сообщает «Чечен Инфо».

Роза Душаева из Грозного проводила процедуры на дому. В октябре 2013 года она сделала двум женщинам инъекции с вазелиновым маслом, которое не предназначено для врачебных целей. Впоследствии обеим пациенткам пришлось ампутировать молочные железы.

В результате районный суд Грозного приговорил Душаеву к лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 238 УК РФ). Отмечается, что отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

В марте австралийская модель вживила импланты в грудь и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. 26-летняя Кассандра Юнг рассказала, что увеличение груди, которое она перенесла шесть лет назад, испортило ей жизнь. Девушка до сих пор страдает от сильной боли в грудной клетке и суставах, а также затрудненного дыхания. Более того, она утверждает, что лишилась после операции памяти.

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