В мире появится энергетический гигант нового типа

Компания Sunrun, являющаяся крупнейшим американским производителем солнечной энергии, покупает своего главного конкурента — фирму Vivint Solar. Клиентами объединенной компании станут около полумиллиона американцев. Об этом говорится в заявлении компании Sunrun.

Стоимость покупки составила 3,2 миллиарда долларов. В ее рамках все акции компании Vivit Solar обменяют на акции Sunrun. На новостях о сделке бумаги обеих компания взлетели. Ожидается, что капитализация нового предприятия составит 9,2 миллиарда долларов. В результате объединения Sunrun и Vivint Solar появится энергический гигант нового типа, который станет одним из крупнейших поставщиков солнечной энергии в мире, пишет The New York Times.

Sunrun, Vivint Solar и Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, входят в топ-3 крупнейших американских компаний на рынке солнечной энергии. Помимо солнечных батарей Sunrun и Vivint Solar продают системы накопления энергии.

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