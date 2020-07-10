Лукашенко призвал белорусов покупать белорусское

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан отдавать предпочтение отечественным товарам, передает БЕЛТА.

«Конкуренция, все понятно, но свой рынок надо защищать и поддерживать. Призываю вас покупать белорусское», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом завода «Атлант».

Он рассказал, что у него есть «Атлант», которая исправно работает. «Я очень преданный своему государству и народу человек, — подчеркнул Лукашенко. — Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода "Атлант", очень горжусь этой продукцией».

Ранее Лукашенко призвал передавать в собственность гражданам земельные участки в сельской местности за «совсем символическую цену». «Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли. Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!