Девушка упала с обрыва и разбилась насмерть во время фотосессии с семьей

Американка оступилась и упала в Гранд-Каньон, штат Аризона, во время фотосессии с семьей. На видео, снятое очевидцами после трагедии, обратило внимание издание The Sun.

В пятницу, 3 июля, 59-летняя Мария Андреа Сальгадо Лопез (Maria Andrea Salgado Lopez) фотографировала на смотровой площадке Mather Point. Женщина сошла с тропы и подошла к обрыву. Она случайно оступилась и сорвалась с высоты 30 метров. Позже спасатели нашли ее тело.

Реакцию очевидцев гибели Лопез сняла на видео Мириам Вейнер (Miriam Weiner). На записи слышно, как люди кричат и отчаянно зовут на помощь. Кто-то говорит: «Вот почему не надо ходить туда. Вот почему туда нет тропинки».

«Я видела, как люди начали обнимать друг друга, пытаясь успокоить и оградить от увиденного. Тогда я поняла, что произошло что-то очень плохое. Это действительно грустно, идти туда и думать, что ты просто едешь на каникулы смотреть красоты, а возвращаться без матери или жены», — сказала Вейнер.

В воскресенье, 5 июля, Служба национального парка Гранд-Каньон и судебно-медицинский эксперт округа Коконино начали расследование смерти Лопез.

У женщины остались два сына, дочь и муж.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Норт-Йоркшир насмерть разбился во время прыжка с парашютом над Гранд-Каньоном в американском штате Аризона. Прыжок подарила ему жена на 30-ю годовщину свадьбы.

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