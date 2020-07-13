В Подмосковье возобновили выдачу льготных путевок в санатории

Подмосковным льготникам вновь начали выдавать путевки на санаторно-курортное лечение, до конца года их получат свыше 25 тысяч человек, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 13 июля.

«Первые заезды в санатории состоялись уже начиная с 5 июля. В этом году жители региона смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, Крыма, Калининграда, Минеральных вод, в средней полосе России и, конечно же, в Подмосковье», — сказала она.

По ее словам, до конца месяца порядка трех тысяч жителей региона получат путевки. Фаевская напомнила, что с этого года действует сервис по предоставлению бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

«Достаточно подать заявление через РПГУ и, дождавшись положительного решения и присвоения персонального номера электронного талона, приобрести бесплатный билет на сайте РЖД», — пояснила министр.

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