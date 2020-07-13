Воробьев объявил о начале туристического сезона в Подмосковье

Подмосковье готово к началу туристического сезона, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
«После снятия ограничений, действовавших из-за пандемии коронавируса, в Подмосковье начинается летний туристический сезон», — объявил он.
Губернатор напомнил, что в регионе насчитывается более 800 мест размещения, среди которых — санатории, гостиницы, дома отдыха, пансионаты.
«В регионе множество объектов для летнего отдыха: усадьбы, места для рыбалки и пикника, благоустроенные парки, веломаршруты, живописные лесные массивы, пляжи», — отметил он.
Согласно указу Воробьева, 15 июля откроются пляжи, аттракционы, летние кинотеатры в парках, школьные лагеря, вернутся к работе учреждения социального обслуживания. С 25 июля в полном объеме заработают предприятия общественного питания.