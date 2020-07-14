Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 739 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 739 тысяч в 85 регионах страны. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции на своем официальном сайте.

Количество зараженных составляет 739 947. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6248 новых случаев инфицирования.

Накануне, 13 июля, было зарегистрировано 6537 зараженных.

В мире общее число людей с COVID-19 к утру 14 июля достигло 13 070 097. Пандемия охватила 188 стран. За весь период скончались 572 428 инфицированных, более 7,2 миллиона человек выздоровели.

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