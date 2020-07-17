Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Detroit Metro Times.

В прошлом году Грейс обвинили в нападении и краже, ей разрешили остаться на свободе на испытательном сроке. Однако в мае этого года судья направила 15-летнюю девочку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является нарушением условий.

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение Грейс. Они назвали решение суда «более чем вызывающим беспокойство». Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно даются онлайн-занятия, на которые учебные заведения были вынуждены перейти в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в США федеральный судья окружного суда по Центральному округу Калифорнии приказала освободить детей мигрантов, которые содержатся с родителями в американских иммиграционных тюрьмах. Судья Долли Джи выступила против продолжительных арестов семей мигрантов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Она сослалась на вспышку COVID-19 в двух из трех исправительных учреждений Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), где содержат детей мигрантов, и заявила, что времени для полумер больше нет. Решение Джи касается 124 несовершеннолетних, которые провели более 20 дней в иммиграционных тюрьмах ICE.