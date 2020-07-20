Организатор рок-концертов в СССР рассказал о голых женщинах перед Белым домом

Организатор протестного рок-концерта «Рок на баррикадах» Руслан Мирошник, согласовывая мероприятие перед Белым домом в Москве, спорил с «демократическими силами» по поводу бесовщины и голых женщин. Об этом он рассказал в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«Нам нужна была свобода. "Рок на баррикадах" сделали только ради свободы. Потому что нам надоела эта коммунистическая власть», — рассказал Мирошник.

В дни августовского путча в 1991 году он привез к Белому дому грузовик с аппаратурой для концерта и договорился с рок-музыкантами о выступлении, однако протестующие против ГКЧП политики поначалу не хотели пускать рокеров на сцену.

«Нам же эти демократические силы не давали проводить его. Не для всех был понятен рок. Они говорили: "Все надо согласовывать, надо репертуар было согласовать". Я ответил: "Вы что, с ума сошли? Какой репертуар я с вами буду согласовывать? Вы что, в музыке что-то понимаете?"» — вспомнил Мирошник.

«"У нас репертуар знаете, какой? Стихийный. Может, немножко бесовщины будет, вас это устраивает?" "Нет, это нельзя, вы что". А у нас, к примеру, "Коррозия металла" — у них же еще и голые женщины есть», — добавил он.

Концерт «Рок на баррикадах» состоялся 22 августа 1991 года возле Белого дома. В нем приняли участие группы «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Шах», «Коррозия Металла», «Монгол Шуудан», «Черный обелиск» и «Э.С.Т.»

Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых: