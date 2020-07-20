Россиянам описали механизм уничтожения коронавируса на пляже

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков описал механизм уничтожения коронавируса в море и на пляже. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам специалиста, COVID-19 не опасен для отдыхающих. «Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует», — подчеркнул он.

Ранее доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок заявил, что в жаркую погоду ультрафиолет солнечного света убивает находящиеся в воздухе вирусные частицы всего «за несколько десятков секунд». Однако в облачную погоду риск заражения значительно повышается, предупредил он.

В России за последние сутки было выявлено 5940 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 777 тысяч. Из них более 553 тысяч выздоровели, свыше 12,4 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.