Сестру Кардашьян обвинили в продаже одолженного дизайнером платья

Популярный дизайнер обвинил младшую сестру телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлою в перепродаже платья его бренда, которое он одолжил ей на время. Об этом сообщает портал Page Six.

36-летняя знаменитость начала перепродавать свои личные вещи на сайте KardashianKloset. Одним из товаров стало голубое платье марки Christian Cowan, покрытое стразами. Стоимость наряда составила 1300 долларов (92 тысячи рублей). Похожее изделие можно приобрести на сайте бренда за 1950 долларов (138 тысяч рублей).

Однако вскоре выяснилось, что Кардашьян не имела права продавать названное платье, поскольку оно было дано ей в пользование дизайнером Кристианом Коуэном (Christian Cowan) с условием возврата. Об этом британский модельер сообщил на своей странице в Instagram.

Фото опубликовано @themaindarian

«Хлои, почему платье с моего показа, которое я одолжил тебе, продается на твоем сайте? Мы написали твоей команде три раза и не получили ответа», — написал владелец наряда в своих сторис. На данный момент они удалены.

Журналисты отмечают, что Кардашьян не знала о том, что не может оставить платье себе. «Оно было подарено ей через стилиста без слов о том, что его нужно будет отдать обратно. Его никогда и не пытались вернуть!» — объяснил приближенный к звезде источник.

В июле поклонники Хлои Кардашьян не узнали ее на фото и уличили в пластике лица. Она поделилась снимком, на котором попозировала в кожаной мини-юбке, худи бренда Talentless и кроссовках Yeezy. Фанаты удивились ее внешности и обвинили в том, что ее лицо изменилось до неузнаваемости из-за хирургического вмешательства.