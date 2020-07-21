Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР

Михаил Воронцов, диджей и один из организаторов Gagarin Party, первого и последнего рейва в СССР, прошедшего в Москве в конце 1991 года, рассказал о воровстве и безумии на мероприятии. Беседа с диджеем вошла в опубликованный на YouTube документальный фильм «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«Предварительной продажи билетов не было. Поэтому не было и понимания, сколько людей может на него прийти. Там началось какое-то жуткое воровство. Люди проходили мимо кассы, доходили до линии охраны, давали деньги им и проходили. Поэтому вахтеры были очень довольны, а организаторы оказались в минусе», — вспомнил Воронцов.

Организатор добавил, что рейв прошел хаотично и неорганизованно. «Но общий градус безумия был на самом верхнем уровне», — отметил он.

Gagarin Party состоялась в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве 14 декабря 1991 года, за несколько дней до официального окончания существования СССР.

Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых: