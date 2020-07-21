Власти Подмосковья рассказали о привлечении новых инвесторов

Более шести миллиардов рублей инвестируют в свои проекты новые резиденты Подмосковья. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 21 июля.

«С начала 2020 года нам удалось привлечь в Московский регион резидентов с разными видами деятельности. Среди них производство химической и фармацевтической продукции, изготовление текстильной продукции для детей и другие», — рассказал заместитель генерального директора «Корпорации развития Московской области» Александр Федоров.

По его словам, речь идет о 12 новых резидентах, из которых одна компания — шведская. Компании планируют предоставить свыше 670 рабочих мест.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно говорил о высоком инвестпотенциале региона. По его словам, власти создают для бизнес-сообщества привлекательные условия, а область в свою очередь получает новые рабочие места и рост экономических показателей.