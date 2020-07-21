Раскрыто бездействие милиции на кровавом концерте Metallica в Тушино

Борис Зосимов, организатор масштабного международного рок-фестиваля «Монстры рока», прошедшего в сентябре 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве, рассказал о страшной борьбе российских групп за право выступать вместе с Metallica и AC/DC. В опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х Зосимов также поведал о бездействии милиции на концерте.

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«Страшная борьба шла, кто от русских будет выступать. Меня лоббировали со всех сторон! Я подумал — у кого не съедет крыша выступать с Metallica и AC/DC? Я сразу отмел ряд групп, и у меня встал выбор — "Черный Обелиск" и Толик [Крупнов] или "Э.С.Т." и Жан [Сагадеев]. Очень долго мучился, но потом все-таки подумал, что у Толика, пусть земля ему будет пухом, голова не выдержит этого. А у Жана выдержит. И я за три дня до концерта говорю, что играть будет "Э.С.Т."», — вспомнил Зосимов.

Организатор фестиваля рассказал о его безумных масштабах, оценив число слушателей в 600 тысяч человек. «Со всей страны народ покатил. Ночевали в тушинском поле под дождем. Я вот в десять утра приезжаю в Тушино, и мне становится нехорошо. Потому что я вижу просто людское море. Море! Я думаю: "Мама родная". А милиция не знает, что делать», — отметил он.

«Я стоял на сцене и не мог понять, сколько людей. Милиция сказала 400 тысяч. Было ощущение, что тысяч 600 набралось», — добавил Зосимов.

О различных происшествиях на фестивале «Монстры рока» в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» рассказывал другой его организатор Эд Ратников. Он вспомнил о массовой драке зрителей с милицией и о том, как в стражей порядка полетел град бутылок.

«Град бутылок. Кому-то из этих людей не повезло. Попали бутылкой, она разбилась, кровь… Многим милиционерам расхерачило голову, и они стояли залитые кровью. Это выглядело ужасно стремно, было жалко и зрителей, и милиционеров. Некоторые повели себя безобразно, начали дубинками избивать этих детей глупых, ногами их пинать», — рассказал Ратников.

Бесплатный рок-фестиваль «Монстры рока» состоялся 28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве. В нем приняли участие группы AC/DC, Metallica, Pantera и Black Crowes.

Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых: