Большинство украинцев выступили за прямые переговоры с Россией по Донбассу

Большинство украинцев выступили за проведение прямых переговоров с Россией для достижения мира на Донбассе. Таковы результаты опроса центра «Социальный мониторинг», передает «Страна.ua».
69,6 процента респондентов считают, что Киев должен вести прямые переговоры с Москвой. Не согласны с этим 20,8 процента опрошенных.
Кроме того, 50,7 процента украинцев поддерживают идею прямых переговоров с представителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, против выступают 38,5 процента.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную и ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений. Любые попытки «перекрутить» эти договоренности так, чтобы реинтеграция неподконтрольных территорий состоялась на российских условиях, «заранее обречены на провал», добавил он.