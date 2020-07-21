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Большинство украинцев выступили за прямые переговоры с Россией по Донбассу

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Большинство украинцев выступили за проведение прямых переговоров с Россией для достижения мира на Донбассе. Таковы результаты опроса центра «Социальный мониторинг», передает «Страна.ua».

69,6 процента респондентов считают, что Киев должен вести прямые переговоры с Москвой. Не согласны с этим 20,8 процента опрошенных.

Кроме того, 50,7 процента украинцев поддерживают идею прямых переговоров с представителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, против выступают 38,5 процента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную и ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений. Любые попытки «перекрутить» эти договоренности так, чтобы реинтеграция неподконтрольных территорий состоялась на российских условиях, «заранее обречены на провал», добавил он.

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