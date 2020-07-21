Продюсер раскрыл неизвестные подробности смерти Талькова

Рок-музыкант Игорь Тальков погиб из-за неправильного поведения охраны во время конфликта в гримерке и попыток вытолкнуть убийцу из помещения. Неизвестные подробности смерти музыканта раскрыл продюсер Александр Толмацкий в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«Тальков сам виноват в своей смерти. Такое поведение было у него — в момент, когда Игорь (Малахов, охранник певицы Азизы — прим. «Ленты.ру») пришел к нему в гримерку, надо было его не выталкивать, а как-то разговаривать. И охрана неправильно себя вела. Вообще, в смерти Талькова виновата его охрана», — заявил продюсер.

Толмацкий назвал произошедшее случайностью. «Это случайная история, случайный выстрел. Это глупый эпизод. Конфликт был на фоне того, что Малахов пришел разговаривать с Тальковым о том, чтобы Азиза вышла [на сцену, чтобы закрыть концерт]. Можно было не посылать его, а как-то поговорить по-мужски, по другому. Надо уметь разговаривать», — подчеркнул он.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки. В ноябре 2018 года бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов подтвердил, что пистолет, из которого застрелили Талькова, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Того в итоге осудили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия. Ломов добавил, что Тальков принимал участие в потасовке с Малаховым.

Подробнее о российской эстраде в 1991 году во времена путча и развала СССР смотрите в первой части фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых: