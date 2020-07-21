В России увеличились предлагаемые зарплаты

В России предлагаемые работодателями новым сотрудникам зарплаты за год увеличились на 14 процентов, а требования к соискателям снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании HeadHunter, содержание приводит издание «Известия».

Отмечается, что в среднем по стране потенциальные работники просят 44,4 тысячи рублей вместо 45,4 тысячи рублей. Больше других снизились ожидания работающих в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы. При этом наибольший рост доходов обещают домашнему персоналу и рабочим.

Средний размер зарплат, которые предлагали соискателям в июне, вырос с 43,4 тысячи рублей до 49,5 тысячи рублей. Кроме того, предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36 процентов, с 37 тысяч рублей до 50,2 тысячи рублей. Высоко рекрутеры ценят и рабочих, где динамика составила 31 процент (с 43,9 тысячи рублей до 57,5 тысячи рублей).

В то же время предложения по оплате труда снизились в области страхования на 4 процента, до 44,5 тысячи рублей, для работников госслужбы (на 6 процентов, до 40,3 тысячи рублей) и студентов (на 8 процентов, до 33,9 тысячи рублей).

В начале июля опрос портала Superjob.ru показал, что почти половина россиян (49 процентов) согласны на снижение зарплаты ради трудоустройства. Также отмечается, что безработные легче идут трудиться за меньшую зарплату, чем те, кто ищет работу не увольняясь с предыдущей.