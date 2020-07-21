Более 500 жителей Подмосковья наградят знаками отличия ГТО

Более 500 жителей Подмосковья наградят знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО.

«Ежедневно нам приходят более 100 обращений. Как письменные запросы, так и звонки. Участники комплекса ГТО просят выписки из приказов о награждении знаками отличия. Как правило, это связанно с поступлением в высшие учебные заведения», — рассказал Терюшков.

Наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам - возможности получать повышенную стипендию. Работающие граждане, сдавшие с отличием спортивные нормативы, имеют право претендовать на премию.

Всего около 13 тысяч россиян будут награждены золотым знаком ГТО за второй квартал 2020 года. Ранее деятельность центров тестирования ГТО была приостановлена из-за пандемии коронавируса.